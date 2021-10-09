Врач Кипшидзе сообщил о проблемах со здоровьем голодающего в тюрьме Саакашвили

Состояние бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, объявившего в тюрьме голодовку, может ухудшиться в ближайшие дни. Об этом сообщил его личный врач Николо Кипшидзе.

Медик посетил своего пациента в камере и оценил его физическое состояние. До этого стало известно, что за восемь дней голодовки Саакашвили похудел на 12 килограммов. Недавно он начал есть мед и пить натуральные соки.

Кипшидзе заявил журналистам, что сейчас Саакашвили чувствует себя хорошо. Однако из-за анемии его состояние может ухудшиться в ближайшие дни.

«Ему пока не нужна медикаментозная помощь, но она понадобится на следующей неделе. Через два-три дня эти анализы станут хуже и потребуют другого лечения. [...] Состояние здоровья ухудшится. Через несколько дней будет в опасности, потому что у него анемия», — отметил врач.

Он отметил, что Саакашвили никогда не был на сухой голодовке. Тем не менее, заключенный не намерен ее прекращать, передает «Царьград».