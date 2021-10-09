Женщина и школьница госпитализированы в тяжелом состоянии после ДТП на юго-западе Москвы

Москвичка и девятилетняя девочка получили серьезные травмы в результате наезда автомобиля на Нахимовском проспекте. Соответствующие данные в пятницу привели на странице госавтоинспекции Москвы в соцсети.

Инцидент произошел в районе дома 65. Автомобилист за рулем ВАЗ-2107 совершил наезд на женщину с ребенком, в момент когда они пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия пешеходам потребовалась госпитализация. Врачи оценивают состояние женщины и девятилетней школьницы как тяжелое. У девочки предварительно диагностированы сотрясение головного мозга и множественные травмы, у взрослой москвички – перелом бедра, плеча и черепно-мозговая травма.

Выяснением всех обстоятельств и деталей произошедшего заняты сотрудники следственно-оперативной группы и ГАИ. О состоянии водителя «семерки» не сообщалось.