Сборная России по футболу обыграла команду Словакии в матче отборочного турнира ЧМ-2022

Российская сборная по футболу выиграла матч со сборной Словакии со счетом 1:0. Встреча состоялась в рамках отборочного турнира Чемпионата мира — 2022 на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.

Словацкий футболист Милан Шкриньяр открыл счет на 24-ой минуте, забив единственный в матче гол в ворота своей же команды. Первый тайм завершился со счетом 1:0, футболисты из России смогли сохранить преимущество, несмотря на жесткий прессинг. Российский голкипер Матвей Сафонов не пропустил ни одного мяча.

В перерыве в составе команды России была произведена двойная замена. Вместо Федора Смолова и Арсена Захаряна на поле вышли Даниил Фомин и Антон Заболотный. Обслуживали матчи судьи из Испании во главе с Антонио Матеу Лаосом.

Полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев впервые стал капитаном сборной России. В матче со Словакией также сыграли его коллеги по клубу Алексей Сутормин и Александр Ерохоин, передает «Царьград».