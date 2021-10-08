Политолог Романов: Bellingcat попало в реестр иноагентов за поддержку из-за рубежа

Пополнение реестра иноагентов способствует усилению суверенности и независимости государства в принятии решений. Подробнее об этом рассказал политический эксперт Роман Романов, комментируя последние новости.

Министерство юстиции России внесло четыре организации и девять журналистов в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Среди них — интернет-издание Bellingcat (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента). Романов в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что здесь нет поводов удивляться.

«Чего-то принципиально шокирующего не произошло. Согласно действию российских законов, эти люди должны были априори, а возможно, даже раньше многих других представителей российских СМИ или других структур, связанных с информационной сферой, попасть в списки иностранных агентов», — объяснил ситуацию эксперт.

Романов напомнил, что издание работает не в интересах России и получает поддержку из-за рубежа. Как и в случае с «Радио Свобода»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента), фактически Bellingcat является американским государственными СМИ, которое занимает пропагандой на территории в России интересах своих покровителей.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента