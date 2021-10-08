СК сообщил о предъявлении обвинения избившим мужчину в московском метро

Троим участникам избиения пассажира московского метро предъявили обвинение. Об этом сообщил Следственный комитет России.

Уроженцев Дагестана обвиняют в покушении на убийство и угрозе насилием представителям власти в соответствии с тремя статьями Уголовного кодекса России. Молодые люди напали на мужчину, который заступился за женщин в вагоне метро в Москве. Потерпевшего повалили на пол и жестоко избили.

Сотрудники правоохранительных органов задержали преступников вскоре после драки. Один из нарушителей попытался навредить полицейским канцелярским ножом, другой же распылил в сторону стражей порядка содержимое перцового баллончика.