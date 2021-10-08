Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Опубликован список претендентов на «Золотой мяч»

Опубликован список претендентов на «Золотой мяч»

Стал известен список из 30 претендентов, номинированных на престижную награду «Золотой мяч» в 2021 году.

Криштиану Роналду, Лионель Месси, Неймар, Роберт Левандовски и Карим Бензема номинированы на приз «Золотой мяч», который вручается лучшему футболисту года. Список из 30 игроков был опубликован престижным французским изданием France Football. Церемония вручения награды пройдет в Париже 29 ноября. В прошлом году мероприятие отменили из-за пандемии коронавируса.

Рекордсменом по числу завоеванных «Золотых мячей» является Лионель Месси. Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины шесть раз становился обладателем престижной награды. Криштиану Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча».