Опубликован список претендентов на «Золотой мяч»

Стал известен список из 30 претендентов, номинированных на престижную награду «Золотой мяч» в 2021 году.

Криштиану Роналду, Лионель Месси, Неймар, Роберт Левандовски и Карим Бензема номинированы на приз «Золотой мяч», который вручается лучшему футболисту года. Список из 30 игроков был опубликован престижным французским изданием France Football. Церемония вручения награды пройдет в Париже 29 ноября. В прошлом году мероприятие отменили из-за пандемии коронавируса.

Рекордсменом по числу завоеванных «Золотых мячей» является Лионель Месси. Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины шесть раз становился обладателем престижной награды. Криштиану Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча».