Юшков объяснил, почему России не выгодны рекордно высокие цены на газ в Европе

Сверхвысокие цены на газ, которые на уходящей неделе установились на европейских спотовых рынках, не выгодны для поставщиков топлива, и в том числе для России.

Об этом в комментарии интернет-каналу SputnikLive рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, который также объяснил, что происходило на европейских газовых рынках в последние дни.

Фактически, по словам эксперта, баланс спроса на газ и предложения никак не изменился. Колебалась лишь стоимость фьючерсов.

«Можно было видеть, как стоимость фьючерса буквально в течение дня поднялась с 1200 до 1900 долларов за тысячу кубометров, а потом упала буквально за час. Но при этом количество потребляемого Европой газа не изменилось, то есть не изменилась ситуация на рынке реального газа», — объяснил Юшков.

Но на спотовый рынок, на стоимость фьючерсов влияние оказывали сообщения о задержке запуска в эксплуатацию «Северного потока – 2», а также о подорожании нефти и угля, на которые европейские производители электроэнергии начали переходить с рекордно подорожавшего газа, добавил эксперт.

vk.com / Игорь Юшков

И наверное, по его словам, трейдеры рассуждали по такой логике – если уже сейчас все так плохо, то что же будет, когда начнется отопительный сезон, когда придут морозы? На этой идее они начали скупать фьючерсные контракты на газ, разгоняя таким образом ситуацию, так как из-за того, что это массово начали делать все – фьючерсы резко возросли в цене. А потом группа трейдеров видимо решила зафиксировать свою прибыль и заявила – «мы купили по 1300, а теперь продадим по 1900». И потому, что они начали массово продавать по этой цене, фьючерсы начали снижаться в цене, рассказал Юшков

«Ну и позитивной новостью стало сообщение с совещания президента РФ Владимира Путина с руководящими органами и представителями компаний, когда российский лидер, обращаясь к "Газпрому" сказал, что если у компании есть возможности для дополнительного экспорта, то не нужно ставить никого в трудное положение, — напомнил эксперт. — Это было воспринято как согнал о возможном увеличении объемов поставок газа в Европу, и могло стать спусковым крючком к подешевению фьючерсов на газ».

Говоря о том, выгодна ли России сложившаяся ситуация, Юшков объяснил, что важно понимать, какое влияние сверхвысокие цены на газ оказывают на рынок – они снижают спрос на топливо, так как европейцы уже просто не могут себе позволить потреблять такой дорогой газ.

gazprom.ru / ПАО «Газпром»

В ряде европейских стран страдает не только население, чьи платежи за отопление и электроэнергию привязаны к биржевым ценам на топливо, но и производители, например, азотных удобрений. Часть таких производств уже была остановлена, так как производители азотных удобрений поняли, что просто не смогут никому продать свою продукцию из-за ее высокой себестоимости. Также европейские сельхозпроизводители, которые газом отапливали теплицы, тоже остановили свою деятельность, так как не могли себе позволить использовать такой дорогой газ.

«Получается, что в результате страдает и поставщик газа – тот есть Россия, которая теряет свои рынки сбыта, — объяснил Юшков. — К тому же нельзя забывать о межтопливной конкуренции. Одно дело, когда тысяча кубометров газа стоит 200–300 долларов, что гораздо выгоднее, чем использование ВИА – возобновляемых источников энергии. А другое дело, когда газ стоит под тысячу долларов, и тогда уже ВИА выглядят вполне конкурентоспособными».

В заключение Юшков еще раз отметил, что России, конечно, выгодны высокие цены на энергоносители, но сверхвысокие цены убивают рынок. Потому что сокращаются объемы поставок топлива, а это не выгодно. Поэтому, по словам эксперта, для России может быть действительно целесообразно поставить Европе дополнительные объемы газа, даже если в результате этого цены на него немного снизятся. Но Россия хотя бы сможет сохранить объемы продаж.