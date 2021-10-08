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Карпин определил состав сборной России на домашний матч со Словакией

Карпин определил состав сборной России на домашний матч со Словакией

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин и его помощники определили стартовый состав национальной команды на игру квалификации ЧМ-2022 против Словакии.

Полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев выведет сборную России с капитанской повязкой на матч отбора ЧМ-2022 со Словакией, который пройдет на казанской «Ак Барс Арене» 8 октября. Кроме него с первых минут сыграют Сафонов, Джикия, Терехов, Дивеев, Сутормин, Баринов, Ерохин, Захарян, Бакаев, а также Смолов. В составе сборной Словакии на поле «Ак Барс Арены» выйдут Родак, Шатка, Гараслин, Пекарик, Дуда, Боженик, Куцка, Шкриньяр, Ганцко, Гамшик и Шранц.

Матч квалификации ЧМ-2022 начнется в 21:45 по московскому времени. После шести туров сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы H. Словацкая национальная команда располагается на третьей строчке.