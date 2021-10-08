Глава Воронежской области Гусев находится в реанимации в одной из больниц Москвы

Губернатор Воронежской области Александр Гусев находится в московской клинике. Его состояние оценивается как тяжелое.

Политика перевели из воронежской клиники в столицу 8 октября. Его здоровье ухудшилось из-за коронавирусной инфекции, передает Федеральное агентство новостей со ссылкой на источник в Государственной думе.

Журналисты попытались узнать подробную информацию у пресс-секретаря главы региона Артема Сокольникова. Он не стал подтверждать или опровергать сообщения о состоянии Гусева и его переводе в Москву. Глава пресс-службы ограничился стандартным ответом, сказав, что не будет распространяться о частной жизни политика.

На сайте правительства Воронежской области указано лишь, что Александр Гусев заболел. Обязанности губернатора будет временно исполнять его заместитель Виталий Шабалатов.