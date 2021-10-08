Подставленник Меркель. Как Лашет пытается уйти от ответственности за провал ХДС на выборах

Лидер ХДС Армин Лашет, которого еще недавно называли в числе наиболее вероятных преемников канцлера ФРГ Ангелы Меркель, пошел на попятную. Вопреки собственным обещаниям немецкий политик объявил о скором уходе с поста.

Эксперты убеждены, что христианский демократ таким образом попытался «сохранить лицо» и избежать возможных обвинений за поражение правящей коалиции ХДС/ХСС на выборах в бундестаг. Однако нужен ли партии ребрендинг и кто займет место Лашета?

Провал ХДС

Прошедшая избирательная кампания в Германии никого не оставила равнодушным: пока социал-демократы на пару с «Зелеными» праздновали успех, правящая коалиция молча пыталась проглотить ком разочарования.

Global Look Press / Lu Yang

После подсчета 100% бюллетеней открылась устрашающая картина: блок ХДС/ХСС показал самые низкие результаты за всю историю своего существования, проиграв Социал-демократической партии Германии (СДПГ) чуть меньше двух процентов голосов — 24,1% против 25,7%.

Причем христианские демократы уступили своим оппонентам даже на родине Армина Лашета — федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, где он занимает пост премьера с 2017 года.

Это означает, что крупнейшую фракцию в новом бундестаге сформирует СДПГ, у которой будет 206 мест. ХДС/ХСС получит 196 депутатских кресел, а тройку лидеров замкнут «Зеленые» — у них 118 мест.

Несмотря на столь «беспрецедентные» для правящей коалиции итоги, лидер ХДС объявил, что намерен вести переговоры о создании будущего правительства ФРГ. Однако он указал, что пока не собирается занимать пост главы фракции в новом составе парламента.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

«Я планирую вести предварительные переговоры с позиции председателя партии [ХДС]. И как будет сформирована фракция, мы решим позднее», — подчеркнул преемник Меркель.

При этом Лашет призвал всех членов следующего федерального правительства работать с энтузиазмом.

«Это задача, для выполнения которой нужна воля всех. И для этого я также хочу остаться председателем партии», — заключил он.

Планы изменились

Впрочем, недолго музыка играла. Уже через две недели Лашет анонсировал кадровое обновление ХДС на руководящих уровнях, по случаю которого будет созван внеочередной партийный съезд. По его словам, после провала на выборах партия «нуждается в новом старте».

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«Мы начинаем скорую кадровую реорганизацию ХДС от председателя и президиума до правления», — объявил лидер партии.

При этом преемник Меркель подчеркнул, что христианские демократы по-прежнему готовы к работе в коалиции со Свободной демократической партией (СвДП) и «Зелеными», и «кадровые вопросы» не должны подорвать этот процесс.

Уход Лашета в сложившейся ситуации вполне логичен и ожидаем — ставленник Меркель действительно может оказаться крайним в провале ХДС, хотя к антирекорду партию «успешно» привела сама «железная фрау», убежден ведущий научный сотрудник Центра Германских исследований института Европы РАН Александр Камкин.

«Именно ее провальная кадровая политика и политика лишения ХДС яркого узнаваемого имиджа привели к оттоку избирателей и переформатированию немецкого политического ландшафта», — рассказал он корреспонденту «Политики Сегодня».

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Изначально было понятно, что Лашет едва ли подходит на роль лидера немецкого государства, констатировал эксперт. Главой партии он был назначен в качестве компромиссной фигуры, полностью устраивавшей внутриполитическую элиту.

Его конкуренты на выборах председателя ХДС — Фридрих Мерц и Норберт Реттген — были куда более харизматичными, однако стремились «тянуть одеяло», скорее, на себя, чем на партию.

«Лашет — это такой слабый безвольный политик. Его неумелое ведение избирательной кампании, его чрезвычайная блеклость, неинтересность, попытка копировать свою патронессу даже жестами, мимикой. Фактически он всю предвыборную кампанию являлся симулякром Меркель», — объяснил собеседник издания.

Из-за этого, продолжил Камкин, партии Меркель крайне необходимо заново отыскать свою политическую идентичность — и без ребрендинга здесь не обойтись.

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«А для этого нужны новые люди — незапятнанные чрезмерно осторожной позицией в отношении госпожи Меркель. Поэтому уход Лашета логичен в этой ситуации. Возможно, это потом еще больше принесет элемент недоверия правительству в краткосрочной перспективе», — предположил политолог.

Лашет уже пообещал, что будет оставаться на посту главы ХДС до тех пор, пока не будет определен его преемник на этой должности. По мнению эксперта, внеочередные выборы председателя партии состоятся в ближайшие полтора-два месяца.

«Пока интрига, кто будет его преемником. Много разговоров ходит вокруг [премьера Баварии, главы ХСС] Маркуса Зедера. Несмотря на то, что он не в ХДС, он достаточно узнаваем и популярен в Германии. Нельзя исключать, что попробуют взять реванш Мерц и Реттген. Набор претендентов на пост Лашета широкий, но я думаю, что у Зедера в нынешней ситуации достаточно хорошие шансы», — резюмировал Камкин.

facebook.com / Markus Söder

Согласно первому после выборов в ФРГ опросу RTL/ntv-Trendbarometer, 80% респондентов считают, что Армин Лашет должен уйти с поста председателя ХДС, передает RTL News. Причем 70% однопартийцев преемника Меркель согласны с мнением большинства. На посту канцлера его хотели бы видеть лишь 9% опрошенных.

О том, что означают итоги выборов в бундестаг и почему Германию в будущем ждут серьезные потрясения во главе с лидером СДПГ Олафом Шольцом, в читайте в нашем эксклюзивном интервью с депутатом XIX созыва бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Вальдемаром Гердтом.