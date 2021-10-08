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Читатели Yahoo News Japan посоветовали Токио отказаться от идеи забрать Курилы

Читатели Yahoo News Japan посоветовали Токио отказаться от идеи забрать Курилы

Позиция Японии по Курильским островам невыгодна никому, кроме США. На это указали читатели портала Yahoo News Japan.

Недавно новый японский премьер-министр Кисида Фумио пообещал вести переговоры с Россией о передаче под юрисдикцию Токио всей Курильской гряды, пишет RT. Читатели, ознакомившись с публикацией о планах главы правительства, заявили, что ему стоит отказаться от этой затеи.

«Да хватит нам и двух островов — Хабомаи и Шикотана. Итуруп и Кунашир — это уже затея американцев? Это им нужны эти острова!» — написал комментатор patrashu.

Японцы попытались открыть глава премьер-министру, напомнив, что Вашингтон использует Токио в собственных интересах. Ему все равно, что происходит с обороной азиатской страны.

«Жду не дождусь от Японии хотя бы одного шага, который сделает ее чуть менее зависимым от Америки псом!» — добавил юзер с ником lel.

Читатели Yahoo News Japan уверены, что у Страны восходящего солнца нет возможностей ни чтобы убедить Россию отдать острова, ни чтобы их принять. Позиция Кисиды может привести только к конфликту с Москвой. Токио выгоднее вести экономическое сотрудничество с РФ.

Южные Курилы стали частью России по итогам Второй мировой войны. Москва не подвергает сомнению свой суверенитет над островами.