Позиция Японии по Курильским островам невыгодна никому, кроме США. На это указали читатели портала Yahoo News Japan.

Недавно новый японский премьер-министр Кисида Фумио пообещал вести переговоры с Россией о передаче под юрисдикцию Токио всей Курильской гряды, пишет RT. Читатели, ознакомившись с публикацией о планах главы правительства, заявили, что ему стоит отказаться от этой затеи.

«Да хватит нам и двух островов — Хабомаи и Шикотана. Итуруп и Кунашир — это уже затея американцев? Это им нужны эти острова!» — написал комментатор patrashu.

Японцы попытались открыть глава премьер-министру, напомнив, что Вашингтон использует Токио в собственных интересах. Ему все равно, что происходит с обороной азиатской страны.

«Жду не дождусь от Японии хотя бы одного шага, который сделает ее чуть менее зависимым от Америки псом!» — добавил юзер с ником lel.

Читатели Yahoo News Japan уверены, что у Страны восходящего солнца нет возможностей ни чтобы убедить Россию отдать острова, ни чтобы их принять. Позиция Кисиды может привести только к конфликту с Москвой. Токио выгоднее вести экономическое сотрудничество с РФ.

Южные Курилы стали частью России по итогам Второй мировой войны. Москва не подвергает сомнению свой суверенитет над островами.