Крупнейшие российские СМИ и IT-компании подписали меморандум о борьбе с фейками

Ведущие российские СМИ и сетевые площадки начнут борьбу с распространением ложной информации. Церемония подписания меморандума прошла в ТАСС.

В число компаний, подписавших меморандум, вошли URA.RU, Яндекс, Mail.ru, Rambler&Co, Rutube, «Интерфакс», холдинг «Бизнес ньюс медиа», ТАСС, МИЦ «Известия» и другие. Документ предполагает создание единых правил маркировки недостоверной информации, а также формирование методов борьбы с ее распространением.

Согласно меморандуму, выявлять фейки должны будут интернет-площадки, делать они это смогут, используя мониторинг, фактчекеров или же по обращению пользователей. Однако признать ту или иную публикацию недостоверной сможет лишь сама платформа.

«Проблема распространения недостоверной, непроверенной или намеренно лживой информации стоит остро на повестке дня. Это могут быть и намеренные стратегии по вбросу дезинформации, так и случаи, гонка блогеров или отдельных журналистов в поисках хайпа или просто следствие некомпетентности отдельных авторов», — приводит слова главы медиа-холдинга «ФедералПресс» Ивана Еремина издание News.ru.

В приоритетном порядке будут проверять информацию о коронавирусе, исторических событиях, количестве погибших, к примеру, во время ЧС и сведения, провоцирующие ажиотажный спрос на тот или иной продукт. Также участники меморандума смогут ежеквартально публиковать отчет о противодействии распространению фейкам, который включает в себя обобщенную агрегированную информацию о количестве проверенных публикаций, тематиках, и иных характеристиках.