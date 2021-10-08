Сатановский колко отреагировал на столкновение подлодки США с неизвестным объектом

Инцидент с американской атомной подводной лодкой, которая, совершая погружение в Южно-Китайском море, столкнулась с неизвестным объектом, может привести к тому, что США ответят введением санкций против России, Китая и ряда других стран.

Об этом с присущим ему сарказмом в личном Telegram-канале пишет российский политолог Евгений Сатановский, комментируя сообщения о столкновении АПЛ с неизвестным объектом в Южно-Китайском море, после которого подлодке пришлось вернуться на базу.

При этом, как отмечает эксперт, по сообщению экипажа подложки, в котором в результате происшествия ранения и травмы получили 11 человек, столкновение не было «враждебным нападением», а также субмарина не напарывалась на «массив суши».

Однако реакция США на любые сюрпризы в любой сфере уже отработана до автоматизма, и поэтому, можно с уверенность предсказать какой она будет, пишет Сатановский.

«Первое. Конгресс вводит санкции против: России, Китая, Ирана и Северной Кореи за "деятельность, угрожающую безопасности Соединенных Штатов". Почему именно против них? А почему бы, собственно, и нет? Они все равно обозначены как "страны-вызовы" американским интересам, так что санкции против них вводить так и так придется», — рассуждает эксперт.

Тем более, что на днях ЦРУ открыло новый центр, специализирующийся как раз на Китае, да и предложения американских сенаторов выслать из страны 300 российских дипломатов прозвучало очень кстати.

instagram.com / @evgeniisatanovskii

Во-вторых, американцам предстоит выяснить, с чем все-таки столкнулась их подлодка, а то вдруг выясниться, что это была Годзилла, или Моби Дик. Или пресловутые Петров и Боширов, иронизирует Сатановский.

В-третьих, пока нельзя исключать того, что инцидент с подлодкой стал результатом деятельности неких сверхъестественных сил – Бэтмена, Супермена, Аквамена, Человека-паука, Человека-кита, Халка, зомби, или еще каких-нибудь инопланетян, «пока не обозначенных во вселенной Марвел». А после того, как в данном вопросе будет достигнута ясность, американцам придется провести комплекс мероприятий по очистке Южно-Китайского моря от этих зловредных сил, путем привлечения традиционных для Америки конфессий, включая и сайентологов, и Церковь Летучего Макаронного Монстра. И на все это, конечно, нужно будет выделить экстренный бюджет, который затем будет включен в число защищенных статей оборонного бюджета США.

кадр из фильма «Годзилла» (1954) /

В-четвертых, по словам Сатановского, американцам нужно будет проверить, соответствует ли личный состав флота США, и в первую очередь экипажи подводных лодок, новым стандартам гендерного и расового разнообразия. И по результатам этих проверок в экипажи и командный состав необходимо ввести достаточное число трансгендеров, феминисток, представителей национальных меньшинств, инвалидов и других угнетаемых категорий граждан.

«Пятое и последнее. Поскольку инцидент с американской подлодкой произошел в день рождения (президента РФ Владимира) Путина, признать эти два события неразрывно связанными и срочно предоставить Грузии и Украине чрезвычайную военную помощь для защиты их национальных интересов», — заключает Сатановский.

Ранее эксперты-международники и политологи, обсуждая инцидент с атомной подводной лодкой США в Южно-Китайском море, предположили, что субмарина могла налететь на затонувший корабль, а также на китайский или американский подводный беспилотник.