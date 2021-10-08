Исследование Института Пирсона показало недоверие граждан США к властям

Американское правительство является источником дезинформации. Об этом сказали жители США.

Мнение граждан Соединенных Штатов приводят Центр по связям с общественностью Associated Press-NORC и Институт Пирсона Чикагского университета. Ученые провели социологическое исследование, чтобы узнать отношение американцев к власти и социальным сетям.

Опрос показал, что порядка 75% респондентов считают политиков источниками распространения неправдивой информации. В этом же они обвинили и онлайн-ресурсы.

Организаторы исследования попросили участников опроса ответить, связана ли дезинформация с деятельностью других государств. Утвердительно ответила половина респондентов.

«Американцы с большей вероятностью склонны обвинять американских политиков, социальные сети и их пользователей в распространении дезинформации, чем иностранные правительства», — сказано в сообщении исполнительного директора по внешним связям Института Пирсона Шейлы Кохантеб.

Сторонники республиканцев с большим недоверием относятся к информации, распространяемой правительством. Подвергают сомнению сообщения властей люди младше 45 лет. Представители старшего поколения склонны обвинять иностранные государства.