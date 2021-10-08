Финансист Елин: нет никакого смысла скупать валюту

Участие в брифинге, организованном в пресс-центре Медиагруппы «Патриот», принял эксперт по финансово-правовой безопасности бизнеса московского отделения «Опоры России» Сергей Елин.

Среди прочего обсуждался вопрос целесообразности хранения средств в валюте.

«Некоторые эксперты оценивают, что по доллару инфляция порядка 5%. Действительно, если раньше мы могли говорить о том, что деньги в евро и долларах не подвержены инфляции, то сейчас это не так, и они тоже обесцениваются. Специально скупать валюту смысла никакого нет. Если речь идет о личных сбережениях, то да, здесь имеет смысл хранить в разных валютах, чтобы снизить валютные риски», — приводит слова Елина ФАН.