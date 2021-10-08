Украина после распада СССР имела все возможности для развития. Страна могла бы стать сильной державой. Однако сейчас все обстоит иначе, заявили журналисты китайского издания Sohu.

В начале 1990-х годов было распространено мнение о большом будущем украинского государства. Тогда складывалось мнение, что страна может стать одной из ведущих военных держав мира, процитировали аналитиков на сайте «ПолитРоссии».

«Украина после получения независимости имела все возможности для того, чтобы стать одной из сильнейших держав. Она унаследовала треть промышленного потенциала Советского Союза и в перспективе была способна опередить такие страны, как Чехия и Польша», — написали в Sohu.

Но в настоящее время известна другая информация. Специалисты в сфере политики не исключают исчезновение государства с карты мира. Это подтверждают слова политолога Андрея Ермолаева о распаде Украины в ближайшие три-пять лет.

Такой исход действительно возможен, особенно на фоне сближения Киева с Вашингтоном. В этом случае страну может ожидать крах, предрекли в Sohu.

Официальный Киев возлагает большие надежды на Евросоюз и США. Однако тесный контакт с США может обернуться для Украины распадом, подытожили журналисты.

Ранее китайские аналитики предположили, что Одесская область может перестать быть частью Украины, так как в регионе сильны пророссийские настроения.