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Украинского депутата Киву могут лишить гражданства за поздравление Путина

Украинского депутата Киву могут лишить гражданства за поздравление Путина

Украинский депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива может лишиться гражданства из-за того, что поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения.

Партия УДАР выступила с публичным обращением к украинским властям и призвала Верховную раду, СБУ, СНБО и президента Украины Владимира Зеленского наказать депутата Киву за поздравление в адрес российского лидера.

«Парламент должен лишить Киву мандата, а СБУ — помочь ему поздравить кумира из тюрьмы», — сказал политик Артур Палатный.

В отношении украинского депутата необходимо возбудить уголовное дело о государственной измене и лишить его гражданства, так как действия Кивы «угрожают национальной безопасности страны», утверждает партия УДАР.