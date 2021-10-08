Крымский федеральный университет ввел дистанционное обучение для 30 тысяч студентов

Дистанционное обучение вводят с 11 октября в Крымском федеральном университете имени Вернадского, на удаленку перейдут более 30 тыс. студентов из структурного подразделения в Симферополе.

В регионе ухудшилась эпидемиологическая обстановка, поэтому правительство ужесточает коронавирусные ограничения. Руководство университета приняло решение перевести на домашнее обучение студентов вуза.

«Официальный приказ сейчас готовится. Будет скорректировано расписание. Все сотрудники выходят на работу, на дистанционное обучение уйдут только студенты», — сообщили РИА Новости в пресс-службе КФУ.

В регионе последние дни фиксируют максимальные показатели заболеваемости коронавирусом с начала пандемии. С 11 октября в Республике вводят ряд коронавирусных ограничений. Отменена диспансеризация населения, госслужащих и работников старше 65 лет перевели на удаленку.