Рар: Европа будет судорожно закупать новые объемы газа в России

Причина назревающей в Евросоюзе экологической катастрофы кроется в самонадеянном решении ряда стран сделать реальностью «зеленую утопию», отказавшись от использования традиционных источников энергии.

Такое мнение в комментарии изданию «Народные Новости» высказал немецкий политолог Александр Рар, комментируя слова гендиректора международной газовой и инжиниринговой компании Linde Engineering Юргена Новицки о том, что европейские страны сами виноваты в резком многократном подорожании газа осенью 2021 года.

Напомним, ранее на текущей неделе цена на голубое топливо на европейских спотовых биржах побила исторический максимум достигнув уровня в 1920 долларов за тысячу кубометров. Однако, после того, как российский президент Владимир Путин заявил 6 октября, что Москва готова оказать Европе помощь в стабилизации цен на энергоносители, стоимость газа пошла вниз.

По мнению немецкого политолога Александра Рара, европейские страны действительно сами виноваты в том, что оказались на пороге энергетического кризиса, так как самонадеянно решили воплотить в жизнь «зеленую утопию».

«Возобновляемые источники энергии, такие как ветер, солнце, не дают результата, как мы видим. Газ подорожал, потому что о нем забыли, говорили, что он не нужен, — объяснил свое мнение эксперт. — Европа будет судорожно закупать новые объемы газа в России, будет стараться привлечь в ЕС сжиженный газ. Также Европа будет закупать уголь, на чем Россия снова выигрывает».

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При этом Рар подчеркнул, что главная проблема европейских политиков заключается в их неготовности принять провал «зеленых» сделок и признать свою ответственность за сложившуюся ситуацию.

Реальная жизнь, по словам немецкого политолога, показала неготовность «зеленой энергетики», которую нужно было внедрять в жизнь постепенно, шаг за шагом, а не ломая все, что обеспечивало их энергией до сих пор. Но европейцы пошли как раз по этому пути, заключил Александр Рар.