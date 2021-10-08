Американские морпехи украли рюкзак у детского психолога в Москве

Сотрудники американской дипмиссии, которые являются к тому же морскими пехотинцами, оказались в эпицентре скандала. Они подозревается в краже. Преступление произошло в Москве, сообщило ТАСС.

Согласно неофициальной информации, военнослужащие коротали время в одном из столичных баров. Там же находился и детский психолог. Именно его рюкзак и украли пьяные морпехи.

Полицейские пришли к такому выводу после просмотра записей с камеры наблюдения. Техника засняла, как трое военных заходят на территорию американского посольства с украденным рюкзаком. В дипучреждение уже направлена нота с обоснованием снять с морпехов «иммунитет».