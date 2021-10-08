Сергей Семак поддержал сборную России перед матчем отбора ЧМ-2022 со Словакией

Главный тренер петербургского «Зенита» поделился мнением о предстоящем матче сборной России со Словакией в квалификации ЧМ-2022.

Сергей Семак считает, что сборная России имеет «прекрасные» шансы на победу в домашней игре со Словакией, которая пройдет 8 октября на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Об этом тренер «Зенита» рассказал в интервью, опубликованном на официальном сайте сине-бело-голубых.

«Мы играем дома при поддержке своих болельщиков. Ждем хорошего результата — пока в группе все складывается нормально. Думаю, дальше все будет развиваться в том же направлении. Будем переживать и болеть за сборную и за ребят», — отметил Семак.

Матч в Казани начнется в 21:45 по московскому времени. В прямом эфире седьмую игру национальной команды в квалификации ЧМ-2022 покажет телеканал «Россия 1». В марте соперники по сегодняшнему матчу провели очный поединок в Трнаве. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.