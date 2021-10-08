Глава МИД РФ назвал беспочвенными претензии Запада к работе России в Африке

Франция и другие западные страны демонстрируют средневековый подход, пытаясь монополизировать свое влияние в Африке. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД РФ назвал беспочвенными претензии Запада к сотрудничеству России с африканскими странами, а также выразил уверенность, что Брюсселю и Москве следует искать точки соприкосновения в отношении Африки, передает Федеральное агентство новостей.

«Мы всегда были за то, чтобы искать общие подходы в отношении третьих партнеров», — подчеркнул Лавров.

Ранее премьер-министр Мали Шогель Кокалла Маига заявил, что Бамако и Москва активно наращивают сотрудничество, в том числе и в военной сфере. По его словам, Россия является надежным партнером, который помогает властям Мали восстановить суверенитет республики. При этом в сентябре 2021 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Бамако имеет полное право принимать решения, направленные на защиту национальных интересов Мали.