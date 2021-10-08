Находящийся под домашним арестом Медведчук вызван в ГБР для предъявления новых обвинений

Сотрудники правоохранительных органов Украины вручили депутату Верховной рады Виктору Медведчуку повестку о вызове к следователям, сообщила генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова.

Венедиктова пояснила, что Медведчук может быть причастен к «схеме поставки» угля с неподконтрольных Украине территорий Донбасса в период с 2014 года по 2015 год. Сумма ущерба от его действий якобы составляет более 200 млн гривен.

Прокуратура намерена обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения для Медведчука в виде заключения под стражу. Депутат может внести за себя залог в размере 1 млрд гривен.

Главу политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» ранее обвиняли в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. Он находится под домашним арестом с мая 2021 года.