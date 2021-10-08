Социолог Шугалей призвал не оставлять без внимания высылку НАТО российских дипломатов

Социолог и глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей высказался о мерах, которые может принять Москва в связи с высылкой НАТО российских дипломатов. Ученый призвал отреагировать на действия Альянса.

НАТО намеревается выслать восемь сотрудников российского представительства, объясняя это тем, что дипломаты якобы являются «незаявленными сотрудниками разведки». Кроме того, Североатлантический альянс сократил количество доступных аккредитаций для России.

По данным источников «Коммерсанта», Москва даст ответ на действия организации. Например, Россия может изменить деятельность военной миссии НАТО в российской столице или и вовсе прекратить работу представительства.

«Абсолютно адекватный ответ, я считаю. Все правильно. Сколько можно высылать наших дипломатов и вводить санкции против РФ?» — оценил возможную реакцию Москвы Шугалей в комментарии iReactor.

Социолог напомнил о международных политических нормах, которые нужно соблюдать. По мнению ученого, если Запад отказывается вести себя законно, то нужно хотя бы следовать приличиям. Этот инцидент нельзя оставлять без внимания, считает Шугалей.

«Мы не должны это проглатывать абсолютно», — подчеркнул глава ФЗНЦ.

По данным источников, Москва может дойти до сворачивания российского представительства в НАТО. Это произойдет, если Альянс «не придет в себя», отмечали инсайдеры.