Подозреваемых в краже дипломатов США могут выслать из России по требованию МИД

Министерство иностранных дел России призвало посольство США лишить дипломатического статуса трех сотрудников американской дипмиссии. Они подозреваются в краже рюкзака у детского психолога.

«В посольство США направлена нота с просьбой снять дипломатический иммунитет для привлечения к уголовной ответственности трех сотрудников американской дипмиссии», — говорится в сообщении МИД РФ.

Соответствующее решение было принято в связи с тем, что американские дипломаты подозреваются в краже личных вещей у российского гражданина. Сотрудники дипмиссии США должны покинуть территорию РФ, если Вашингтон откажется снимать с них иммунитет, подчеркнули в ведомстве.

Ранее стало известно, что трое американцев украли рюкзак у детского психолога, который отдыхал в московском баре. После обнаружения пропажи мужчина заявил о произошедшем в полицию.