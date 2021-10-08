В Казахстане законодательно запретят употреблять в пищу мясо домашних животных

Употребление мяса домашних животных запретят в Казахстане на законодательном уровне, сообщила вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов страны Алия Шалабекова.

Правительство страны разработало законопроект, в нем перечислены все традиционные питомцы, которые живут в домах граждан страны. К таким отнесли собак, кошек, попугаев, хомяков и белых мышей.

На вопрос журналистов о контроле за выполнением указа Шалабекова ответила, что отслеживать его работу будут приюты и соседи владельцев животных. Ее слова цитирует издание Sputnik.kz.

«Поэтому контроль у нас будет установлен за теми животными, которые были взяты из приюта. Что касается животных, которые были куплены или подарены, то здесь, я думаю, должны быть, не знаю, действия соседей», — пояснила вице-министр.

Поедание мяса домашних животных будет приравнено к жестокому обращению, повлекшему гибель животного. Такое преступление в новом законе предусматривает штраф до 583 400 тенге или 50 дней лишения свободы, добавила Шалабекова.