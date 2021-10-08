Жителя Закарпатья отключили от прямого эфира после напоминания о Тимошенко и Донбассе

Украинское телевидение потряс очередной скандал. На телеканал «Наш» дозвонился простой житель Закарпатья и устроил переполох в прямом эфире, напомнив, какую участь готовила Донбассу экс-премьер Юлия Тимошенко.

Содержание скандала передали «Народные новости». Разговор в прямом эфире зашел о постоянно растущих тарифах на жилищно-коммунальные услуги, в частности, отопление и газ. Мужчина посетовал, что жителям Донбасса жить намного проще: разница в тарифах отличается на порядки. Также украинец напомнил о ненависти многих крупных киевских чиновников к жителям юго-востока страны. Уже забытая мечта Тимошенко — «обнести Донбасс колючей проволокой и сжечь» — неожиданно заиграла новыми красками, указал телезритель.

«Тимошенко в свое время, будучи премьер-министром, заявляла, что нужно окружить Донбасс колючей проволокой, подпалить его и сжечь. Ее мечта сбылась. Зато на той стороне коммунальные услуги гораздо дешевле. У нас в Закарпатье я плачу за газ 3000 гривен, а там — 300 гривен. Там все дешевле в два-три раза», — сокрушается гость телеэфира.

Из-за неудобной правды и эмоциональности говорившего режиссеры трансляции оборвали звонок на полуслове. Такой поступок не понравился телезрителям, и они поспешили выразить свое негодование в комментариях.

«Почему вы не даете договорить звонившим? <...> Вся страна слышала, что Юля это говорила. И не из тюрьмы, а будучи на свободе», — негодуют пользователи.

Украинские власти продолжают приписывать России попытки оказания газового давления. Однако президент Владимир Путин дал понять, что не намерен никого ставить в трудное положение, используя углеводородный шантаж.