Бывший вице-президент ГК «ПИК» Лефель заключен под стражу до 7 декабря

Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте Александра Лефеля на срок до 7 декабря. Об этом сообщили представители пресс-службы инстанции.

Бывший вице-президент группы компаний «ПИК», а ныне директор по развитию регионов ПАО «СК «Самолет», обвиняется в хищении денежных средств в особо крупном размере. Лефель может быть причастен к двум эпизодам мошенничества, которые сейчас объединены в производство по одному уголовному делу.

По предварительным данным, фигурант, пользуясь служебным положением в ГК «ПИК», совершал денежные махинации, в том числе со средствами дольщиков. Ущерб от незаконной деятельности составил 100 млн рублей, передавал ФАН.