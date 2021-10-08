Клинцевич: Франция делает все для дискредитации дружеских отношений России и Мали

Франция прибегла к грубым информационным атакам из-за утраты влияния на африканские государства. Об этом заявил экс-сенатор и глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

Ранее премьер-министр Мали Шогель Кокалла Маига заявил, что Париж пытается дискредитировать партнерские отношения между Москвой и Бамако. По его словам, Франция инициировала масштабную информационную кампанию против республики, однако власти Мали продолжают развивать сотрудничество с Россией, так как оно отвечает интересам жителей страны, передает Федеральное агентство новостей.

Клинцевич выразил уверенность, что властям Франции следует прислушаться к словам премьера Мали, а также отказаться от попыток подорвать отношения между Москвой и Бамако. При этом экс-сенатор предположил, что недружественные действия французских властей могут обернуться против Парижа.

«Французы делают все для того, чтобы дискредитировать сотрудничество Мали и России. Я думаю, в этом контексте шумиха и прочие рычаги давления так или иначе сыграют против самой же Франции. Ей и так уже никто не верит: военная операция «Бархан», которую они так рекламируют, ни к чему не привела, террористы продолжают нападать на мирных жителей. Я даже думаю, что эта информационная кампания даже повысит авторитет нашей страны», — пояснил политик.

Напомним, в конце сентября 2021 года Маига выступил на 76-й сессии Генассамблеи ООН. Премьер заявил, что провал французской антитеррористической операции в Мали вынудил Бамако обратиться за помощью к Москве и российской частной военной кампании.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил углубление сотрудничества между Москвой и Бамако, отметив, что власти Мали имеют право самостоятельно принимать решения, направленные на защиту национальных интересов.