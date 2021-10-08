Вассерман призвал россиян не покупать доллары из-за угрозы дефолта в США

Политический консультант Анатолий Вассерман, победивший на думских выборах в Преображенском округе Москвы, призвал россиян не покупать доллары, поскольку США стоят на пороге дефолта из-за бесконтрольной эмиссии. Такое мнение он выразил в эфире YouTube-канала «Аврора».

По словам Вассермана, «банкротство Америки» — это лишь вопрос времени, так как из-за вливания в экономику большого количества денег Вашингтон оказался в ловушке. Теперь государству предстоит либо повышать допустимые пределы госдолга, либо поднимать ключевую ставку.

Повышение последней может обернуться для США катастрофой, соизмеримой с масштабами Великой депрессии 1920-1930-х гг. Если в государстве исчезнут «дешевые деньги», то миллионы американцев не смогут прибегнуть к перекредитованию. Это приведет к гигантскому кризису неплатежей и обвалу фондового рынка.

Фото из личного архива Анатолия Вассермана /

Депутат Госдумы VIII созыва убежден, что американские власти объявят дефолт уже в этом месяце. В этой связи он посоветовал российским гражданам не приобретать валюту США.

«Российская Федерация уже довольно давно и методично уходит от доллара. С каждым годом все больше взаиморасчетов с другими государствами мы проводим в других валютах. Предположу, что выйти из мира с монопольным долларом нам будет легче, чем многим другим странам», — отметил Вассерман.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что конфликт в Конгрессе по поводу поднятия потолка госдолга угрожает статусу доллара как мировой резервной валюты.

По состоянию на 7 октября 17:45 мск курс евро на Московской бирже впервые более чем за год опустился ниже 83 рублей. Также российский рубль укрепился относительно доллара — на минимуме сессии курс последнего падал до 71,7 руб.