Ответ РФ на возможную высылку из США трехсот дипломатов восхитил китайцев

Китайские читатели назвали заявление сенаторов США о возможной высылке трехсот российских дипломатов дерзостью, и предупредили, что такими темпами Вашингтон может довести дело до полного разрыва отношений с Россией.

Свое мнение китайские интернет-пользователи высказали под материалом издания «Гуаньча», в котором сообщается, о реакции МИД РФ на предложение американских сенаторов выслать триста российских дипломатов. В Москве заявили, что, если это действительно произойдет, в России будут закрыты абсолютно все американские учреждения.

Ранее на сайте американского конгрессмена-республиканца Марко Рубио было опубликовано письмо, в котором ряд влиятельных сенаторов обратились к президенту США Джо Байдену с предложением, если власти РФ не согласятся увеличить для американцев количество дипломатических виз, выслать из США 300 дипломатических сотрудников российского посольства.

В ответ российское внешнеполитическое ведомство напомнило, что в настоящее время в Вашингтоне просто нет такого количества российских дипломатов, чтобы их оттуда выслать.

«Важно другое. Кто предлагает подобные шаги, видимо, добивается закрытия американских загранучреждений в России. Они должны осознавать, что ответственность за это будет лежать на них», — добавили в МИД России.

Global Look Press / Louie Palu/ZUMAPRESS.com

Комментируя эту новость, китайские пользователи отмечают, что их симпатии полностью на стороне России, а Соединенные Штаты Америки надоедают им своим поведением все больше.

«Почему некоторые сенаторы США кусаются как бешеные псы?, — пишут китайские читатели издания. — Поскольку им не нужно нести ответственность перед народом, они могут постоянно гавкать, не закрывая рот, а внутренними делами управляют другие люди».

По мнению пользователей, сенаторы США такими заявлениями пытаются переманить на свою сторону избирателей. Подобные заявления делаются только ради переизбрания и возможности как можно дольше оставаться на «теплом месте».

«Все они получают деньги за работу, поэтому им нужно изображать деятельность, придумывать несуществующие споры и разногласия, чтобы привлечь внимание, повысить осведомленность общественности об их работе и привлечь голоса избирателей. Это обычная рутина политиков Америки — в конце концов, они могут просто выпустить статью с извинениями. В их так называемом демократическом обществе считается, что все можно решить извинениями», — рассуждает один из пользователей.

Федеральное агентство новостей / Борис Гришин

Другой комментатор поддерживает его, отмечая, что все американские конгрессмены и сенаторы просто играют на сцене и учитывают лишь собственные интересы, не задумываясь о долгосрочных интересах страны.

При этом, по его словам, голоса подобных людей в США демонстрируют хаос, в котором находится политическая ситуация в США, и благодаря этому хаосу у Китая может появиться шанс победить Америку.

«Политический хаос проистекает из хаоса экономического, и борьба за собственные интересы каждого политика в итоге превращает все это в навозную кучу. Подобным образом невозможно сформировать нормальную линию национального возвышения и сотрудничать с другими странами. В такое время поиск внешних врагов может помочь стране преодолеть трудности и достичь консенсуса во внутренней политике. Забавно», — считает этот пользователь.

Еще один читатель издания сравнил американские посольства и консульства в других странах с раковыми опухолями, и отметил, что их закрытие пойдет России только на пользу. Поэтому ответ русских дипломатов в данной ситуации был, по его словам, прекрасен.

Остальные китайские комментаторы высказываются в том же духе, отдавая должное решительному ответу российского МИД и отмечая ограниченность, эгоизм и высокомерие американских сенаторов, чьи дерзкие и недальновидные идеи могут привести лишь к тому, что США лишатся всех дипломатических связей с Россией.