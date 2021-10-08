Покалывание в ногах оказалось одним из скрытых симптомов сахарного диабета второго типа

Американская диабетическая ассоциация перечислила сигналы сахарного диабета второго типа, которые могут оказаться незамеченными. Всего медики выделили три таких признака.

Не всегда диабет второго типа проявляется на первых порах. Но уже тогда возникают проблемы с выработкой инсулина, а также повышенным уровнем глюкозы в крови. Если болезнь не лечить, то концентрация сахара будет продолжать расти. Некоторые люди даже не догадываются о том, что они находятся в группе риска, так как имеют «тихие» признаки патологии.

Один из них — ощущение уколов иглами. Покалывание возникает из-за высокого уровня глюкозы в крови. Как правило, покалывания происходят в ногах. Также одним из признаков является кожный зуд. При этом человек чешет кожу гораздо чаще обычного. Помимо этого, нельзя забывать о кожных повреждениях и их заживлении, которое может затянуться на долгое время.

Данные признаки не обязательно могут указывать на диабет, но при их появлении желательно немедленно обратиться к врачу, передает издание OAne.ws.