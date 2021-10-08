Минюст России внес издания Bellingcat и MNews в реестр СМИ-иноагентов

Издания Bellingcat и MNews внесены в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Об этом говорится в сообщении Минюста России.

В частности, иноагентами признаны корреспондент «Радио Свобода»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) Татьяна Вольтскач и журналист издания «Настоящее Время» (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) Роман Перл.

Всего ведомство включило в реестр СМИ-иноагентов девять журналистов и три компании, пишет ФАН.

Ранее журналисты Федерального агентства новостей официально обратились в Генеральную прокуратуру РФ и в Федеральную службу безопасности с заявлением о рассмотрении вопроса по включению Bellingcat в реестр нежелательных организаций на территории РФ. Как подчеркивал ФАН, Bellingcat финансируется западными НКО и ведет активную антироссийскую пропаганду в медиа-пространстве.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента