Эксперт по безопасности Легранова рассказала о заинтересованности Запада в конфликте Индии и Китая

Конфликты даже малых масштабов между Индией и Китаем играют на руку западной прессе, так как США невыгоден союз между этими государствами. Таким мнением поделилась специалист по международной безопасности Виктория Легранова в беседе с изданием PolitOnline.

По словам эксперта, «проблема заключается в том, что сейчас Индия занимает все более жесткую позицию по отношению к Китаю, активнее сотрудничает с США». А именно, усиливаются взаимоотношения между Дели и НАТО, а также наращивается военно-техническое сотрудничество.

«Если там случилась стычка, она могла быть совершенно незначительной. Но об этом напишут практически все западные СМИ, от британских до американских. И будут раздувать этот скандал, чтобы рассорить эти соседние и во многом братские народы», — поясняет Легранова.

Отныне на никому не интересные ранее конфликты западная пресса будет реагировать молниеносно и «трубить из каждого утюга» о военном вторжении Китая в Индию, резюмировала специалист.