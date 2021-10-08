Овечкин примет участие в зимней Олимпиаде в Пекине

Трехкратный чемпион мира по хоккею Александр Овечкин выступит за сборную России на зимних Олимпийских играх.

Александр Овечкин, Никита Кучеров и Андрей Василевский сыграют за российскую сборную на Олимпиаде в Пекине. Соответствующую информацию представила пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР). Полный состав национальной команды на Олимпиаду в Пекине станет известен позже.

Хоккейный турнир в рамках ОИ-2022 пройдет с 9 по 20 февраля 2022 года. В нем примут участие 12 сборных. Российская национальная команда выступит в группе B. Ее соперниками станут сборные Швейцарии, Чехии и Дании. Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА российская национальная команда выступит в Пекине под флагом ОКР.