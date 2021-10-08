МИД Франции подтвердил получение вербальной ноты России по делу Навального

Франция получила от России вербальную ноту по ситуации с «отравлением» блогера Алексея Навального. Об этом сообщили в МИД Пятой республики.

Недавно США и еще 44 государства по линии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направили несколько вопросов России. Все они касались дела Навального и ждали ответа в течение десяти дней.

«Мы подтвердили получение вербальной ноты от Российской Федерации», — сказал представитель французского МИД в комментарии РИА Новости.

Журналисты отметили, что Москва направила встречный запрос Швеции, Парижу и техническому секретариату ОЗХО.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа. Российские врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, но ядов в организме не обнаружили.

Позже блогера перевели в Берлин. Немецкое правительство заявило, что Навальный якобы был отправлен боевым веществом. Россия просила у Германии предоставить официальное подтверждение и предлагала помощь в расследовании, но не получила ответа.