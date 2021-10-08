Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

МИД Франции подтвердил получение вербальной ноты России по делу Навального

МИД Франции подтвердил получение вербальной ноты России по делу Навального

Франция получила от России вербальную ноту по ситуации с «отравлением» блогера Алексея Навального. Об этом сообщили в МИД Пятой республики.

Недавно США и еще 44 государства по линии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направили несколько вопросов России. Все они касались дела Навального и ждали ответа в течение десяти дней.

«Мы подтвердили получение вербальной ноты от Российской Федерации», — сказал представитель французского МИД в комментарии РИА Новости.

Журналисты отметили, что Москва направила встречный запрос Швеции, Парижу и техническому секретариату ОЗХО.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа. Российские врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, но ядов в организме не обнаружили.

Позже блогера перевели в Берлин. Немецкое правительство заявило, что Навальный якобы был отправлен боевым веществом. Россия просила у Германии предоставить официальное подтверждение и предлагала помощь в расследовании, но не получила ответа.