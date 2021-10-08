Власти Мали подтвердили возможность нахождения в стране технического персонала из России

Сотрудничество между Бамако и Москвой в военной сфере допускает присутствие российского технического персонала на территории республики. Об этом заявил премьер-министр Мали Шогель Кокалла Маига.

Ранее официальный представитель Главного штаба ВС Франции полковник Паскаль Яни заявил, что участвующие в антитеррористической операции «Бархан» в зоне Сахеля французские военные не нашли в Мали никаких признаков присутствия россиян, передает Федеральное агентство новостей.

Маига напомнил, что Мали является независимым государством, которое имеет полное право сотрудничать с кем угодно в любых сферах, особенно если такое взаимодействие позволяет улучшить ситуацию в стране и качество жизни населения.

«Закупки Мали российской военной техники могут подразумевать и присутствие в стране технического персонала из РФ», — отметил премьер-министр.

В сентябре 2021 года Маига выступил на 76-й сессии Генассамблеи ООН. Премьер заявил, что Париж оставил республику наедине с террористическими группировками, поэтому власти страны обратились за помощью к Москве и российской частной военной компании.

Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Бамако имеет право делать то, что считает нужным для защиты национальных интересов. При этом глава МИД РФ подчеркнул, что сотрудничество между двумя странами осуществляется в рамках закона, а также призвал западные государства уважать выбор Мали.