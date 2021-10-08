Нарколог Гончаров рассказал, как пережить отравление суррогатным алкоголем

Психиатр-нарколог Олег Гончаров заметил, что человек может пережить отравление суррогатным алкоголем, если выпил не большую дозу и не страдает хроническими заболеваниями, сообщает издание News.ru.

Специалист пояснил, что контрафактные спиртные напитки чаще всего создают на основе метилового спирта, который является губительным для человека. Гончаров отметил, что в случае отравления необходимо сразу вызвать врачей.

«Спасет только специализированная помощь в палате интенсивной терапии. И то шансы невелики», — подчеркнул нарколог.

Эксперт указал, что чаще всего жертвами суррогатного алкоголя становятся люди с зависимостями. Они приобретают «безумно дешевую водку» и получают смертельную дозу. Врач напомнил, что контрафакт убивает мозг всего за несколько часов.

Полиция Оренбургской области ранее задержала трех злоумышленников, которые продали людям поддельную продукцию. Из-за их действий погибли 18 человек, а еще 14 — находятся под пристальным вниманием врачей.