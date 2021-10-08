Джо Байден три раза ошибся во время выступления в Иллинойсе

Президент США Джо Байден в очередной раз привлек внимание прессы, допустив три ошибки во время выступления в Иллинойсе. В Сети речь лидера вызвала бурную реакцию.

Американский лидер перепутал женщину с мужчиной. К мэру Чикаго Лори Лайтфут глава государства обратился со словами «мистер мэр». Интернет-пользователи и журналисты сразу обратили на это внимание. Видео с очередным конфузом быстро распространилось в Сети.

Wait… did ⁦@JoeBiden⁩ just call Lori Lightfoot “Mr. Mayor?”



What am I missing? pic.twitter.com/J3o3Ohb7Oz — Kate Hyde (@KateHydeNY) October 7, 2021

Американцы начали публиковать отрывки записи прямого эфира с ошибками Байдена.

«Подождите, Байден только что обратился к Лори Лайтфут "мистер мэр"? Я что-то пропустила?» — написала пользователь под ником Kate Hyde.

Это была не единственная ошибка президента. Лидер Соединенных Штатов запутался в собственной речи во время обращения к председателю сената штата Иллинойс Дону Хармону.

«И Огайо Пенсильвания, Огайо Пенсильвания, я из Пенсильвании, президент Иллинойса», — озвучил Джо Байден.

Спустя время было замечено, что американский лидер перепутал телевизор с телефоном. Тогда он рассказывал аудитории о своей встрече с работником больницы. Такое количество ошибок в одном выступлении повергло зрителей в шок.

Президент США не в первый раз оговаривается во время выступления. Байден допускал ошибки даже в именах своих иностранных коллег. Частые случаи наталкивают граждан Соединенных Штатов на сомнения по поводу здоровья лидера. По этому вопросу ранее американские военные опубликовали письмо с критикой Байдена, сообщили на RT.