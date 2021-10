Джо Байден три раза ошибся во время выступления в Иллинойсе

Президент США Джо Байден в очередной раз привлек внимание прессы, допустив три ошибки во время выступления в Иллинойсе. В Сети речь лидера вызвала бурную реакцию.

Американский лидер перепутал женщину с мужчиной. К мэру Чикаго Лори Лайтфут глава государства обратился со словами «мистер мэр». Интернет-пользователи и журналисты сразу обратили на это внимание. Видео с очередным конфузом быстро распространилось в Сети.

Wait… did ⁦@JoeBiden⁩ just call Lori Lightfoot “Mr. Mayor?”



What am I missing? pic.twitter.com/J3o3Ohb7Oz