Министерство культуры Чечни возглавила дочь Кадырова

Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова — Айшат, которая занимала должность первого замминистра культуры республики, возглавила ведомство, заявил спикер парламента Магомед Даудов.

Даудов в своем Instagram выразил уверенность, что Айшат Кадырова сможет добиться еще более значимых успехов в этой должности. Кроме того, чиновник отметил, что благодаря ответственному отношению к работе ей удалось внести большой вклад в развитие культуры Чечни.

«Под ее руководством в культурной жизни нашей республики произошли позитивные преобразования. Благодаря ответственному отношению к своей работе Айшат удалось внести колоссальный вклад в развитие библиотек республики, домов культуры и театров, а также добиться высоких показателей во всех направлениях деятельности Министерства культуры Чеченской Республики», — добавил Даудов.

Айшат Кадырова родилась 31 декабря 1998 года в селе Центорой Курчалоевского района. Она окончила Чеченский государственный университет. В 2016 году старшая дочь главы республики возглавила модный дом Firdaws, а после получила должность первого замминистра культуры.