Спасительный эксклав. Литва компенсирует транзитные потери грузопотоком из Калининграда

Отказ от сотрудничества с предприятием «Беларуськалий» в угоду США грозит Литве ежегодными потерями до €60 млн. В этой связи правительство республики отчаянно пытается найти способ хоть как-то компенсировать ущерб. Опасаясь транзитного кризиса, Вильнюс готов просить помощи даже у своего «агрессивного соседа» — России.

Беда не приходит одна

В августе этого года США ввели против Белоруссии секторальные санкции. Под ограничения попали 23 белорусских гражданина и 21 юридическое лицо. Среди них оказался и крупнейший в мире производитель калийных удобрений «Беларуськалий».

Минфин США предупредил, что любые компании, работающие в названных в указе президента Джо Байдена секторах, могут быть впоследствии внесены в черный список. Прекратить сотрудничество с «Беларуськалием» контрагентам было предписано до 8 декабря.

wikipedia.org / Homoatrox / CC BY-SA 4.0

Этим путем может пойти и Клайпедский порт в Литве, предположили эксперты аналитического портала RuBaltic, однако в таком случае литовские железнодорожники лишатся около трети своих грузов.

«Это крупный клиент и много грузов. Зная о предстоящих ограничениях со стороны Евросоюза, а также о санкциях США, мы усматриваем большой риск лишиться этого груза. Над этим вопросом интенсивно работает не только компания, но и представители акционеров, министерства», — заявил глава грузоперевозчика LTG Cargo Эгидиюс Лазаускас.

Еще одним экономическим ударом стали рекордно подскочившие цены на газ. В связи с этим о сокращении производства азотных удобрений объявила компания Achema, которая тоже отправляет свою продукцию через Клайпеду.

Хотя объемы перевозок Achema и «Беларуськалия» несоизмеримы, сегодня «Литовские железные дороги» (ЛЖД) вынуждены считать буквально каждую тонну грузов, поскольку заместить утерянные объемы попросту нечем.

ФБА «Экономика сегодня» /

По подсчетам компании LTG Cargo, входящей в структуру ЛЖД, ее убытки составят примерно €60 млн в год. И это без учета потерей от сокращения производства Achema. По мнению аналитиков, в таких условиях Литва будет вынуждена поднять тарифы на грузовые железнодорожные перевозки.

«Если посмотреть на то, что происходит вокруг, на цены на металлы, на оплату труда, цены на энергоресурсы, то мы не видим возможностей не поднимать эти тарифы. Когда все дорожает — это совершенно естественный процесс», — подчеркнул Лазаускас.

Есть решение

Тем не менее оператор грузовых перевозок LTG Cargo не унывает — напротив, предприятие планирует активно осваивать новые рынки в Польше и на Украине. И первые успехи уже имеются. Так, компания начала перевозить грузы с Каунасского интермодального терминала до Белостока.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Еще одним способом нарастить прежние объемы производства для LTG Cargo, по словам Лазаускаса, станет принятие на себя большей части перевозимых в Литве товаров. Впрочем, в RuBaltic полагают, что железнодорожники попросту «приберут к рукам» товары, которые доставляются дальнобойщиками.

«Раньше такая борьба не велась. Но чем меньше “корма”, тем злее становятся “едоки”», — рассуждают аналитики.

Однако есть и другое решение. Не так давно директор по коммуникациям ЛЖД Мантас Дубаускас заявил, что государство может извлечь выгоду из запуска транспортно-логистического центра «Восток — Запад» в Калининградской области. На этом участке контейнеры с китайскими товарами будут перегружаться, а затем направляться через Польшу в Европу.

Global Look Press / Nikolay Gyngazov/Global Look Press

По словам Дубаускаса, этот проект откроет перед Вильнюсом новые перспективы, поскольку грузам из Китая нужно вначале добраться до российского эксклава.

«Если частью “Нового шелкового пути” станет Калининград, то почему бы Литве к нему не “присосаться”, используя свое географическое положение? Вряд ли ЛЖД упустит эту возможность (или попытается максимально осложнить работу транспортно-логистического центра в соседней стране)», — предположили авторы статьи.

В любом случае произошедшее в очередной раз подтвердило, что альтернативу «Беларуськалию» внутри самой Литвы искать не приходится. Вильнюсу придется целиком и полностью положиться на развитие бизнеса за рубежом, а также на сотрудничество с Россией.