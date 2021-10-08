Экс-замглавы британского МВД Брокеншир скончался на 54-м году жизни

В Британии после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью скончался бывший заместитель главы МВД Джеймс Брокеншир. Мужчине было 53 года. О печальном событии сообщили члены его семьи.

Известно, что три года назад Брокенширу был диагностирован рак легких. Из-за этого он покинул свой пост в 2021 году. В феврале этого года ему была проведена операция, в ходе которой удалили правое легкое, однако это не спасло экс-заместителя британского МВД.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратил внимание на то, что сам Джеймс ни разу в жизни не брал в рот сигарету. Он отметил отважность и героизм, с которым мужчина боролся за жизнь.