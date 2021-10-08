Подросток устроил смертельное ДТП на мотоцикле под Челябинском

Авария с летальным исходом произошла минувшей ночью в Красноармейском районе Челябинской области. Жертвой ДТП стал мужчина.

По предварительным данным, 14-летний школьник ехал на мотоцикле «Урал» с 26-летним пассажиром. В какой-то момент он не справился с управлением и съехал в кювет на втором километре дороги Фроловка — Ханжино.

Пассажир мотоцикла погиб на месте ДТП. Врачи диагностировали у подростка телесные повреждения, было принято решение о его госпитализации. По неофициальной версии, в момент аварии юный байкер находился в нетрезвом состоянии. Теперь ему предстоит пройти медицинское освидетельствование.

Ранее молодой мотоциклист погиб после наезда на дерево. Смертельное происшествие произошло под Калининградом.