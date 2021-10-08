Немецкий политолог Рар спрогнозировал серьезный кризис в Европе из-за «зеленой энергетики»

Власти ЕС переоценили свои возможности, отказавшись от традиционных источников энергии в пользу возобновляемых. Такое мнение выразил немецкий политолог Александр Рар, комментируя газовый кризис в европейских странах.

В Евросоюзе назревает серьезный кризис, предположил Рар. По его словам, истинная причина энергетического кризиса заключается в самонадеянном желании европейских стран реализовать «зеленую утопию».

«Главная беда в том, что в Европе политики свою вину не видят и не хотят ее признавать, потому что могут потерять доверие избирателей», — объяснил эксперт.

«Зеленая энергетика» еще не готова, ее нужно внедрять постепенно и при этом не ломать все то, что было построено прежде, уточнил Рар. Он также предположил, что Европа будет судорожно закупать новые объемы российского газа.

Газовые котировки в Европе на днях достигли исторического максимума, поднявшись выше 1920 долларов за тысячу кубометров топлива. После заявления президента РФ Владимира Путина о готовности оказать помощь в сложившейся ситуации цены начали заметно снижаться.