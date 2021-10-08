Итоги соцопроса об отличии украинцев от россиян встревожили общественность

Интернет-пользователей удивили и озадачили результаты проведенного на Украине социального опроса, в ходе которого нужно было определить, чем украинцы отличаются от россиян.

Как рассказывает информагентство «Народные новости», опрос, который проводил Украинский институт будущего, удивил своими результатами и вызвал споры в интернете.

22% опрошенных украинцев заявили, что чувствуют близость с русским народом. При этом 27% опрошенных отметили, что считают украинский народ более трудолюбивым по сравнению с русскими, а 21% считают украинцев хозяйственными, назвав именно это качество ключевым отличием жителей Украины от жителей России.

Интернет-пользователей эти ответы украинцев удивили. У комментаторов в первую очередь возник вопрос – почему же страна, чьи жители отличаются повышенным трудолюбием и хозяйственностью, оказалась в такой сложной социально-экономической ситуации.

«Посмотрите реальную картину: в СССР жили, и как сыры в масле катались. УССР была самой богатой республикой. Прошло 30 лет самостийности, и что мы наблюдаем? Самые нищие, в долгах как в шелках, экономики нет, промышленности нет, население разбежалось по миру, от России ушли — в Европу не пришли, даже потеряли чувство реальности, кем они стали в этом мире», — пишет один из комментаторов.

Другой пользователь саркастично отмечает, что «трудолюбивые и демократичные украинцы» натворили в своей стране очень много полезного, и если они будут продолжать теми же темпами трудиться в этом направлении, очень скоро у них не останется ничего, кроме «головных кастрюль».

Федеральное агентство новостей /

Еще один комментатор высказывает свой собственный вариант главного отличия украинцев от русских – это способность, будучи жителями самой богатой советской республики, за короткое время все угробить, распродать и набрать кредитов.

«Петь и плясать они горазды. Весь шоу-бизнес в России из Украины. Вот в этом они и правда могут «трудиться» – пишут другие комментаторы. — Трудолюбивые украинцы за 30 лет независимости так и не смогли стать богатыми, хотя получили после распада СССР больше всех».

Кроме того, интернет-пользователи поинтересовались, почему такие трудолюбивые украинцы не потрудились отремонтировать доставшуюся им от Советского Союза газотранспортную систему.

При этом нашлись комментаторы, которые обратили внимание на те 22% опрошенных украинцев, кто завил, что до сих пор, не смотря на агрессивную антироссийскую пропаганду в стране, считает украинский и русский народы близкими друг к другу.

По мнению пользователей, среди которых оказались и россияне, население России и Украины является по сути единым народом, и то, что этой же позиции придерживается 22% украинцев, уже является неплохим показателем, учитывая то, какую политику на протяжении последних лет проводит Киев.

«Непонятно откуда такая противоположность. Зачем плеваться друг в друга? Везде и всегда будут люди неадекватные, нормальные тоже будут. Когда весь этот бред начался, я подумала, что все скоро как-то нормализуется и придет к естественному знаменателю. Но пока все только хуже. Скажите, почему все так обозлились? Политика политикой, но мы же люди. Нормальные люди. ЗАЧЕМ ТАК?», — пишут пользователи.

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Другие комментаторы соглашаются с тем, что русские и украинцы являются одним народом, отмечая при этом, что жители южных регионов – как украинских, так и российских, например, Кубани – действительно много и с удовольствием трудятся на земле, так как в этих краях достаточно «палку воткнуть» и через год уже можно собирать урожай.

Один из интернет-пользователей рассказал, как раньше подолгу жил на Украине – в Одессе и в Киеве – и не заметил там ничего «украинского». На Украине, по его словам, живут такие же люди, как и в России.