Володин: средний возраст депутатов Госдумы VIII созыва составляет 53 года

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал журналистам о новом составе нижней палаты парламента. ГД VIII созыва стала на год «старше».

Средний возраст депутатов в новом составе составил 53 года. В прошлой Госдуме этот показатель равнялся 52, отметил Володин. Речь идет о мужчинах. Что касается женщин, цифра уменьшилась. Их средний возраст в нижней палате парламента составляет 51 год.

Увеличилось количество молодых людей. В действующем составе тех, кому до 30 лет, будет семеро. Вместе с этим стало больше депутатов старше 60 лет, их численность в новом созыве составила 126 человек.

Самой молодой из парламентских фракций оказались «Новые люди». Средний возраст мужчин — 36,8, женщин — 40. Противоположностью выступает партия «Справедливая Россия»: 58,9 и 61,3 соответственно, добавил спикер Госдумы.

Парламентские выборы в России проходили в период с 17 по 19 сентября. Решение о многодневной процедуре было принято из-за эпидемиологической обстановки в стране. На территории семи регионов было доступно дистанционное электронное голосование.