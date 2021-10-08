Глава правительства Мали на русском языке рассказал о надежном партнерстве с Россией

Премьер-министр Мали Шогель Кокалла Маига хорошо говорит по-русски. Именно этот язык глава правительства использовал в беседе с журналистами российских изданий.

В комментарии РИА Новости малийский премьер рассказал о надежном сотрудничестве с Россией, в том числе и в военной сфере. Маига отметил, что считает РФ достойным партнером.

В настоящее время власти страны работают над укреплением суверенитета Мали.

«Мы сегодня имеем во главе государства группу патриотов, которые хотят вернуть Мали суверенитет и достоинство», — пояснил собеседник СМИ.

Также глава правительства подчеркнул неверное толкование Западом происходящих в западноафриканском государстве событий. Зарубежные СМИ дезинформируют аудиторию, считает Маига.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал Францию за деятельность на территории Мали — военная операция «Бархан» оказалась неудачной. Кроме того, за время присутствия французских властей в регионе усилилось формирование террористических группировок, заявил дипломат в выступлении на Генеральной Ассамблее ООН.