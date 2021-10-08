Японцы осудили нового премьер-министра Фумио Кисиду за ультиматум России

Читатели японского портала Yahoo News Japan раскритиковали ультимативное заявление нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды о готовности заключения мирного договора с Россией только после решения вопроса о принадлежности Курильских островов.

Ранее на заседании нижней палаты парламента японский лидер, выступая с первой программной речью после вступления в должность, заявил, что мирный договор с РФ будет подписан только после передачи Курильских островов.

«С Россией заключения мирного договора не будет без решения территориального вопроса. Я буду стремиться к развитию всего комплекса японско-российских отношений, включая подписание мирного договора», — сказал он.

Global Look Press / Rodrigo Reyes Marin

Однако пользователи Yahoo News Japan предположили, что Кисида озвучивает не столько намерения Японии, сколько США.

«Да хватит нам и двух островов — Хабомаи и Шикотана. Итуруп и Кунашир — это уже затея американцев? Это им нужны эти острова!», — прокомментировал patrashu. «Жду не дождусь от Японии хотя бы одного шага, который сделает ее чуть менее зависимым от Америки псом!», — написал lel.

Также читатели отметили, что это приведет к конфликту с Россией, к которому Япония не готова.

«Надо же, как Кисида расхрабрился. А я думаю, что нам не то что четыре острова, нам и два-то не вернуть! С Россией это пустая трата времени. Исходить нужно из того, что Путин просто поздравил Кисиду с избранием премьером — вот и все», — заметил xfv.

Кроме того, часть комментаторов отметила, что в современном мире вместо противостояния предпочтительнее экономическое сотрудничество.

Напомним, что отношения России и Японии осложнены отсутствием мирного договора между странами по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой в его заключении является спор о принадлежности Южно-Курильских островов: Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи. В МИД РФ неоднократно отмечали, что российский суверенитет над этими территориями неоспорим.