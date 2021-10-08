Эксперт Малосолов считает, что сборную России ждет непростая игра со Словакией

Спортивный функционер Андрей Малосолов поделился ожиданиями от матча квалификации ЧМ-2022, в котором сборная России сыграет со Словакией.

Четвертый матч под руководством Валерия Карпина проведет сборная России по футболу 8 октября. Соперником национальной команды по матчу отбора ЧМ-2022 станет Словакия. Встреча в Казани обещает быть упорной, заявил эксперт Андрей Малосолов в разговоре с журналистами «360». Спортивный функционер напомнил, что в предстоящий матч пропустят ряд футболистов.

«Играть сегодня будет очень сложно. А дальше еще сложнее будет играть в Мариборе в Словении — в знаковом, в худшем смысле этого слова, городе для нас, где мы проиграли Словении той же самой и не попали на чемпионат мира», — подчеркнул Малосолов.

Матч сборных России и Словакии начнется в 21:45 по московскому времени. После шести туров команда Валерия Карпина занимает второе место в группе H. Словацкая национальная команда, которая нанесла сборной России единственное поражение в отборочном турнире к ЧМ в Катаре, располагается на третьей строчке.