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Эксперт Малосолов считает, что сборную России ждет непростая игра со Словакией

Эксперт Малосолов считает, что сборную России ждет непростая игра со Словакией

Спортивный функционер Андрей Малосолов поделился ожиданиями от матча квалификации ЧМ-2022, в котором сборная России сыграет со Словакией.

Четвертый матч под руководством Валерия Карпина проведет сборная России по футболу 8 октября. Соперником национальной команды по матчу отбора ЧМ-2022 станет Словакия. Встреча в Казани обещает быть упорной, заявил эксперт Андрей Малосолов в разговоре с журналистами «360». Спортивный функционер напомнил, что в предстоящий матч пропустят ряд футболистов.

«Играть сегодня будет очень сложно. А дальше еще сложнее будет играть в Мариборе в Словении — в знаковом, в худшем смысле этого слова, городе для нас, где мы проиграли Словении той же самой и не попали на чемпионат мира», — подчеркнул Малосолов.

Матч сборных России и Словакии начнется в 21:45 по московскому времени. После шести туров команда Валерия Карпина занимает второе место в группе H. Словацкая национальная команда, которая нанесла сборной России единственное поражение в отборочном турнире к ЧМ в Катаре, располагается на третьей строчке.