Смерть депутата Рады Полякова могла наступить из-за коронарной недостаточности

Ишемическая болезнь сердца и коронарная недостаточность могли стать причиной смерти депутата Верховной рады Антона Полякова. Об этом информирует пресс-служба офиса генпрокурора Украины.

В Киеве сотрудники патрульной службы остановили такси за нарушение правил дорожного движения. В машине находился Поляков, которому на тот момент уже было плохо. Медики не успели оказать помощь депутату.

Результаты вскрытия показали, что смерть наступила из-за острой ишемической болезни сердца, которая стала причиной коронарной недостаточности.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство» с пометкой «естественная смерть». Правоохранители назначили ряд судебно-медицинских экспертиз. Подробности инцидента устанавливаются.